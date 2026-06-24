Появились подробности по задержанию армянского оппозиционера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аветика Чалабяна, координатора оппозиционного движения "Айакве", обвиняют в подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан.
- Чалабян не признал предъявленное ему обвинение, охарактеризовав его как ложное.
- В данный момент он находится в суде, где будет рассмотрено ходатайство о его аресте.
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Задержанного в среду координатора оппозиционного движения "Айакве" ("Армянский вотум") Аветика Чалабяна обвиняют в подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан, он считает обвинение ложным, заявил адвокат политика Вараздат Арутюнян.
"Аветику Чалабяну предъявлено обвинение в якобы подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав группой лиц по предварительному сговору и с использованием властных полномочий. Чалабян не признал предъявленное ему обвинение, охарактеризовав его как ложное от начала до конца", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Арутюнян отметил, что фактические обстоятельства дела он раскрыть не может, учитывая следственную тайну, однако в будущем будет возможность коснуться его "нелепого и вымышленного" характера.
"В данный момент Аветик Чалабян находится в суде, где будет рассмотрено ходатайство о его аресте", - заявил адвокат.
Между тем Следственный комитет распространил пресс-релиз, в котором отмечается, что Чалабян встретился "с должностными лицами другого государства" и якобы склонил их к тому, чтобы они, "в составе группы по предварительному сговору, используя свои служебные, властные полномочия и обусловленное ими влияние, воспрепятствовали свободному осуществлению избирательного права граждан Армении". В частности, СК утверждает, что речь якобы идет о принуждении через собственников функционирующих в данном государстве компаний работающих в этих организациях граждан Армении выехать в республику и в ходе парламентских выборов, проголосовать за блок "Сильная Армения".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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