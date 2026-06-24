Появились подробности по задержанию армянского оппозиционера

Краткий пересказ от РИА ИИ Аветика Чалабяна, координатора оппозиционного движения "Айакве", обвиняют в подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан.

Чалабян не признал предъявленное ему обвинение, охарактеризовав его как ложное.

В данный момент он находится в суде, где будет рассмотрено ходатайство о его аресте.

ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Задержанного в среду координатора оппозиционного движения "Айакве" ("Армянский вотум") Аветика Чалабяна обвиняют в подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан, он считает обвинение ложным, заявил адвокат политика Вараздат Арутюнян.

"Аветику Чалабяну предъявлено обвинение в якобы подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав группой лиц по предварительному сговору и с использованием властных полномочий. Чалабян не признал предъявленное ему обвинение, охарактеризовав его как ложное от начала до конца", - написал адвокат в соцсети Facebook *.

Арутюнян отметил, что фактические обстоятельства дела он раскрыть не может, учитывая следственную тайну, однако в будущем будет возможность коснуться его "нелепого и вымышленного" характера.

"В данный момент Аветик Чалабян находится в суде, где будет рассмотрено ходатайство о его аресте", - заявил адвокат.