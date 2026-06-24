Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство Армении стоит на перепутье и говорит о предстоящем выборе пути развития.
- Для России это важный момент, так как на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними и братскими странами.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Руководство Армении на данный момент стоит на перепутье, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что для России это важный момент, поскольку на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами.