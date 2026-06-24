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Руководство Армении стоит на перепутье, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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11:51 24.06.2026 (обновлено: 12:13 24.06.2026)
Руководство Армении стоит на перепутье, заявил Песков

Песков заявил, что руководство Армении сейчас стоит на перепутье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство Армении стоит на перепутье и говорит о предстоящем выборе пути развития.
  • Для России это важный момент, так как на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними и братскими странами.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Руководство Армении на данный момент стоит на перепутье, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас Армения, руководство Армении, стоит на перепутье. Руководство Армении говорит о предстоящем выборе пути развития", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что для России это важный момент, поскольку на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами.
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