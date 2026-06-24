Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении задержали координатора оппозиционного движения "Айакве" Аветика Чалабяна.
- Задержание произошло в рамках уголовного дела, которое организация назвала сфабрикованным.
ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Оппозиционное армянское движение "Айакве" сообщило о задержании координатора Аветика Чалабяна.
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"Сегодня рано утром в рамках очередного сфабрикованного уголовного дела был задержан координатор объединения "Айакве", общественно-политический деятель Аветик Чалабян", — написала организация в Facebook*.
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Другие подробности не приводятся.
В начале июня в Армении состоялись выборы. По их итогам в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
Шесть партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
Премьер Никол Пашинян же призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но те назвали подозрения сфабрикованными.
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