Суперкомпьютер назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Суперкомпьютер Opta считает сборную Аргентины новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения второго тура группового этапа.

Сборная Аргентины обыграла команду Австрии со счетом 2:0 и досрочно квалифицировалась в плей-офф турнира.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Аргентины новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения второго тура группового этапа, сообщается на сайте статистического сервиса.

В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии со счетом 2:0 и досрочно квалифицировалась в плей-офф турнира. Шансы действующих чемпионов на защиту титула оцениваются в 15,46%.

После завершения первого тура суперкомпьютер считал главным фаворитом на победу сборную Франции, которая в понедельник разгромила команду Ирака со счетом 3:0 и квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира. В обновленной версии французы являются вторыми претендентами на чемпионство с вероятностью 15,06%.

Действующие чемпионы Европы испанцы занимают третье место в списке фаворитов, их шансы на победу на чемпионате мира оцениваются в 12,48%. В воскресенье сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. Шансы сборной Англии после потери очков в матче со сборной Ганы (0:0) упали с 12,33% до 9,48%.