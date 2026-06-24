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Суперкомпьютер назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
21:36 24.06.2026
Суперкомпьютер назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Аргентины фаворитом ЧМ после второго тура

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суперкомпьютер Opta считает сборную Аргентины новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения второго тура группового этапа.
  • Сборная Аргентины обыграла команду Австрии со счетом 2:0 и досрочно квалифицировалась в плей-офф турнира.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Аргентины новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения второго тура группового этапа, сообщается на сайте статистического сервиса.
В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии со счетом 2:0 и досрочно квалифицировалась в плей-офф турнира. Шансы действующих чемпионов на защиту титула оцениваются в 15,46%.
После завершения первого тура суперкомпьютер считал главным фаворитом на победу сборную Франции, которая в понедельник разгромила команду Ирака со счетом 3:0 и квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира. В обновленной версии французы являются вторыми претендентами на чемпионство с вероятностью 15,06%.
Действующие чемпионы Европы испанцы занимают третье место в списке фаворитов, их шансы на победу на чемпионате мира оцениваются в 12,48%. В воскресенье сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. Шансы сборной Англии после потери очков в матче со сборной Ганы (0:0) упали с 12,33% до 9,48%.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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