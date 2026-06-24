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В Аргентине продают хлеб с портретом Месси - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
05:24 24.06.2026
В Аргентине продают хлеб с портретом Месси

В Аргентине продают хлеб с портретом Месси и хот-дог в цветах сборной

© REUTERS / MARIA LYSAKERЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аргентине в честь чемпионата мира по футболу продают хлеб с портретом Лионеля Месси.
  • В меню ресторанов появились хот-доги и гамбургеры в цветах сборной Аргентины: с булочками голубого цвета и горчицей в роли солнца.
  • Рестораторы готовят специальные наборы закусок и напитков под каждый матч сборной.
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Хлеб с портретом Лионеля Месси и хот-дог в цветах сборной по футболу продают в Аргентине в честь чемпионата мира, следует из меню различных ресторанов и небольших кафе, выяснил корреспондент РИА Новости.
Одна из булочных Буэнос-Айреса испекла хлеб, на корочке которого красуется искусно выполненный портрет Месси.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Аргентине открыли самую высокую в мире статую, посвященную Месси
21 июня, 07:45
Нападающий и капитан сборной Аргентины Месси 22 июня, забив мяч в ворота сборной Австрии, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.
Интернет пестрит предложениями о специальных ценах на хот-доги и гамбургеры с булочками голубого цвета в честь футболок сборной и флага страны. У флага Аргентины три горизонтальные полосы - верхняя и нижняя небесного цвета, а центральная — белого. В центре белой полосы расположено солнце. В случае с хот-догами и гамбургерами роль солнца играет горчица, а за белый цвет отвечают различные начинки и сыр.
В провинции Мендоса один из рестораторов изобрел пиццу голубого и белого цвета. Ему пришлось добавить голубой пищевой краситель в сыр.
Во многих кафе и магазинах, где продают различные сыры и колбасы, под каждый матч сборной готовят специальный набор закусок - коробку с готовыми угощениями и к ним напитки, чтобы болельщикам не приходилось стоять у плиты до матча.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Столетняя болельщица отметила рекордный мяч Месси на ЧМ
22 июня, 22:46
 
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