Краткий пересказ от РИА ИИ В Аргентине в честь чемпионата мира по футболу продают хлеб с портретом Лионеля Месси.

В меню ресторанов появились хот-доги и гамбургеры в цветах сборной Аргентины: с булочками голубого цвета и горчицей в роли солнца.

Рестораторы готовят специальные наборы закусок и напитков под каждый матч сборной.

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Хлеб с портретом Лионеля Месси и хот-дог в цветах сборной по футболу продают в Аргентине в честь чемпионата мира, следует из меню различных ресторанов и небольших кафе, выяснил корреспондент РИА Новости.

Одна из булочных Буэнос-Айреса испекла хлеб, на корочке которого красуется искусно выполненный портрет Месси

Нападающий и капитан сборной Аргентины Месси 22 июня, забив мяч в ворота сборной Австрии, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

Интернет пестрит предложениями о специальных ценах на хот-доги и гамбургеры с булочками голубого цвета в честь футболок сборной и флага страны. У флага Аргентины три горизонтальные полосы - верхняя и нижняя небесного цвета, а центральная — белого. В центре белой полосы расположено солнце. В случае с хот-догами и гамбургерами роль солнца играет горчица, а за белый цвет отвечают различные начинки и сыр.

В провинции Мендоса один из рестораторов изобрел пиццу голубого и белого цвета. Ему пришлось добавить голубой пищевой краситель в сыр.

Во многих кафе и магазинах, где продают различные сыры и колбасы, под каждый матч сборной готовят специальный набор закусок - коробку с готовыми угощениями и к ним напитки, чтобы болельщикам не приходилось стоять у плиты до матча.