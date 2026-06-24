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Основатель федерации армрестлинга Воронежской области погиб в зоне СВО - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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14:00 24.06.2026 (обновлено: 14:08 24.06.2026)
Основатель федерации армрестлинга Воронежской области погиб в зоне СВО

Основатель федерации армрестлинга Воронежской области Апевалов погиб в зоне СВО

© Фото : Павел Чибисов/ВКонтактеАлександр Апевалов
Александр Апевалов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Павел Чибисов/ВКонтакте
Александр Апевалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов погиб в зоне СВО.
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов погиб, выполняя задачи в зоне проведения СВО, сообщил министр спорта региона Павел Чибисов.
"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Александр Апевалов. Мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области", — сообщил Чибисов в своём Telegram-канале.
Министр вспоминает, как Александр заходил к нему в гости, находясь в отпуске. Они долго общались, обсуждали планы по развитию федерации.
"Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах, уже ставший обыденностью героизм фронтовиков. Семья. Это хорошо знакомое понятие для него, как и для тысяч других ребят на передовой, давно обрело более глубокий, особый смысл", — добавил Чибисов.
 
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