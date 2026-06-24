Основатель федерации армрестлинга Воронежской области погиб в зоне СВО

Министр вспоминает, как Александр заходил к нему в гости, находясь в отпуске. Они долго общались, обсуждали планы по развитию федерации.

"Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах, уже ставший обыденностью героизм фронтовиков. Семья. Это хорошо знакомое понятие для него, как и для тысяч других ребят на передовой, давно обрело более глубокий, особый смысл", — добавил Чибисов.