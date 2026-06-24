Основатель федерации армрестлинга Воронежской области погиб в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов погиб в зоне СВО.
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов погиб, выполняя задачи в зоне проведения СВО, сообщил министр спорта региона Павел Чибисов.
"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Александр Апевалов. Мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области", — сообщил Чибисов в своём Telegram-канале.
Министр вспоминает, как Александр заходил к нему в гости, находясь в отпуске. Они долго общались, обсуждали планы по развитию федерации.
"Он с душой делился самым сокровенным, отмеряя словом и блеском в глазах, уже ставший обыденностью героизм фронтовиков. Семья. Это хорошо знакомое понятие для него, как и для тысяч других ребят на передовой, давно обрело более глубокий, особый смысл", — добавил Чибисов.