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Слова Болена об Украине могут обернуться тюрьмой в Эстонии, заявил активист - РИА Новости, 24.06.2026
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Культура
 
20:47 24.06.2026 (обновлено: 22:06 24.06.2026)
Слова Болена об Украине могут обернуться тюрьмой в Эстонии, заявил активист

Антифашист Васильев: слова Болена об Украине могут обернуться тюрьмой в Эстонии

© Официальный сайт Дитера Болена Дитер Болен
Дитер Болен - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Официальный сайт Дитера Болена
Дитер Болен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высказывания Дитера Болена о России и Украине вызвали резонанс и могут привести к срыву его концерта в Эстонии.
  • Координатор антифашистского движения Сергей Васильев заявил, что подобные высказывания могут обернуться для Болена уголовным делом в Эстонии.
  • По словам Васильева, за устную поддержку в адрес России может грозить тюремный срок от трех до десяти лет.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Высказывания об Украине экс-солиста Modern Talking Дитера Болена, который запланировал концерт в Эстонии, могут окончиться для него тюремным сроком, заявил РИА Новости координатор антифашисткоого движения Сергей Васильев.
Днем в среду СМИ сообщили, что запланированный в пятницу концерт Дитера Болена находится под угрозой срыва. Якобы в одном из интервью в Талине вокалист рассказал о телефонном разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, в котором политик выразил твердую уверенность в победе Украины. Но, по словам Болена, Россия не несет угрозы Евросоюзу уже несколько десятков лет, в то время как в Германии пролетают самолеты Tornado, а министр обороны страны приветствует сотрудничество с украинскими производителями оружия. Слова Болена вызвали широкий резонанс и донеслись до стран Балтии.
Как рассказал РИА Новости председатель общественной организации "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичюс, скандал с отменой концерта Болена уже был в Литве несколько месяцев назад, и аналогичный сценарий, судя по всему, повторяется в Эстонии.
Васильев, в свою очередь, допустил, что подобные высказывания экс-солиста немецкой поп-группы могут обернуться уголовным делом.
"Надо понимать, что даже за устную поддержку России — сразу и бесповоротно тюрьма: от трех до десяти (лет. — Прим. ред.)", — сказал Васильев.
Modern Talking — музыкальная немецкая поп-группа, основанная в 1984 году. Спустя несколько лет дуэт распался из-за противоречий внутри коллектива. Сегодня солисты ведут самостоятельную концертную деятельность. При этом Болен неоднократно высказывался о конфликте на Украине, отмечая, что решить его с помощью насилия и отправки туда новых партий танков невозможно.
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