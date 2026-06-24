Краткий пересказ от РИА ИИ Высказывания Дитера Болена о России и Украине вызвали резонанс и могут привести к срыву его концерта в Эстонии.

Координатор антифашистского движения Сергей Васильев заявил, что подобные высказывания могут обернуться для Болена уголовным делом в Эстонии.

По словам Васильева, за устную поддержку в адрес России может грозить тюремный срок от трех до десяти лет.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Высказывания об Украине экс-солиста Modern Talking Дитера Болена, который запланировал концерт в Эстонии, могут окончиться для него тюремным сроком, заявил РИА Новости координатор антифашисткоого движения Сергей Васильев.

Днем в среду СМИ сообщили, что запланированный в пятницу концерт Дитера Болена находится под угрозой срыва. Якобы в одном из интервью в Талине вокалист рассказал о телефонном разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, в котором политик выразил твердую уверенность в победе Украины. Но, по словам Болена, Россия не несет угрозы Евросоюзу уже несколько десятков лет, в то время как в Германии пролетают самолеты Tornado, а министр обороны страны приветствует сотрудничество с украинскими производителями оружия. Слова Болена вызвали широкий резонанс и донеслись до стран Балтии.

Как рассказал РИА Новости председатель общественной организации "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичюс, скандал с отменой концерта Болена уже был в Литве несколько месяцев назад, и аналогичный сценарий, судя по всему, повторяется в Эстонии.

Васильев, в свою очередь, допустил, что подобные высказывания экс-солиста немецкой поп-группы могут обернуться уголовным делом.

"Надо понимать, что даже за устную поддержку России — сразу и бесповоротно тюрьма: от трех до десяти (лет. — Прим. ред.)", — сказал Васильев.