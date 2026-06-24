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Ученый спрогнозировала последствия разрушения "ледника Судного Дня" - РИА Новости, 24.06.2026
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06:44 24.06.2026 (обновлено: 11:50 24.06.2026)
Ученый спрогнозировала последствия разрушения "ледника Судного Дня"

Козачек: катастрофы из-за разрушения ледника Туэйтса не будет

© Public domainЛедник Туэйтса
Ледник Туэйтса - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Public domain
Ледник Туэйтса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Научный сотрудник ААНИИ Анна Козачек рассказала, что катастрофических последствий из-за разрушения ледника Туэйтса не будет.
  • Морской геофизик из Британской антарктической службы Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса может разрушиться уже в этом году.
  • Вклад ледника Туэйтса в ежегодный рост уровня Мирового океана составляет около 4 % — 0,12 миллиметра, и разрушение его плавучей части не приведет к непосредственному повышению уровня моря.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Катастрофических последствий из-за разрушения ледника Туэйтса, также известного как "ледник Судного Дня", не будет, рассказала РИА Новости научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.
В конце мая морской геофизик из Британской антарктической службы (BAS) Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса в Западной Антарктиде может разрушиться уже в этом году.
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"Важно отметить, что катастрофических последствий вследствие разрушения ледника Туэйтса не произойдет", - сказала Козачек.
В последние годы скорость движения и таяния "ледника Судного Дня" увеличивается, а его вклад в ежегодный рост уровня Мирового океана составляет около 4% - 0,12 миллиметра, добавила она.
"По прогнозам, плавучая часть ледника может разрушиться в течение ближайших 5-10 лет. Однако ее откол или таяние не приведут к непосредственному повышению уровня моря, поскольку эта часть ледника уже находится на плаву", - отметила ученая.
Тем не менее, современное глобальное потепление, обусловленное хозяйственной деятельностью человека, а также связанные с ним таяние ледников представляют серьезную проблему, решение которой требует значительных финансовых и информационных ресурсов, подчеркнула Козачек.
Ледник Туэйтса расположен в Западной Антарктике, в море Амундсена. Его площадь составляет около 192 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией двух Ленинградских областей или почти всей Великобритании. Ширина ледника достигает 120 километров, что делает его самым широким ледником в мире, а скорость движения его выводной части составляет около двух километров в год, что является исключительно высоким показателем для ледников.
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