Краткий пересказ от РИА ИИ Научный сотрудник ААНИИ Анна Козачек рассказала, что катастрофических последствий из-за разрушения ледника Туэйтса не будет.

Морской геофизик из Британской антарктической службы Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса может разрушиться уже в этом году.

Вклад ледника Туэйтса в ежегодный рост уровня Мирового океана составляет около 4 % — 0,12 миллиметра, и разрушение его плавучей части не приведет к непосредственному повышению уровня моря.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Катастрофических последствий из-за разрушения ледника Туэйтса, также известного как "ледник Судного Дня", не будет, рассказала РИА Новости научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.

В конце мая морской геофизик из Британской антарктической службы (BAS) Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса в Западной Антарктиде может разрушиться уже в этом году.

"Важно отметить, что катастрофических последствий вследствие разрушения ледника Туэйтса не произойдет", - сказала Козачек.

В последние годы скорость движения и таяния "ледника Судного Дня" увеличивается, а его вклад в ежегодный рост уровня Мирового океана составляет около 4% - 0,12 миллиметра, добавила она.

"По прогнозам, плавучая часть ледника может разрушиться в течение ближайших 5-10 лет. Однако ее откол или таяние не приведут к непосредственному повышению уровня моря, поскольку эта часть ледника уже находится на плаву", - отметила ученая.

Тем не менее, современное глобальное потепление, обусловленное хозяйственной деятельностью человека, а также связанные с ним таяние ледников представляют серьезную проблему, решение которой требует значительных финансовых и информационных ресурсов, подчеркнула Козачек.