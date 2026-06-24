Сработало проклятие: грозная Англия не смогла победить Гану на ЧМ-2026

Сборная Англии неожиданно сыграла вничью с командой Ганы в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. РИА Новости Спорт делится впечатлениями от очередной нулевой ничьей на мундиале и объясняет, почему потеря очков никак не скажется на перспективах "трех львов" на ЧМ-2026.

5 фактов перед матчем в Бостоне

Это встреча лидеров группы L: в первом туре команда Томаса Тухеля одолела хорватов со счетом 4:2, в то время как футболисты Ганы с трудом взяли верх над экзотической Панамой, забив на пятой компенсированной ко второму тайму минуте (1:0). Встреча Англия — Хорватия по-прежнему остается самым ярким противостоянием на ЧМ-2026. То, как переходила инициатива от одной команды к другой, как "шашечные" раз за разом отыгрывались и не пытались избежать поражения, как феерил на поле Гарри Кейн… Это было круто! В случае вторничной победы англичане гарантировали бы себе не просто выход в плей-офф, но и первое место в квартете. Не верится, что в последнем туре "три льва" проиграют панамцам. Африканцы после сенсационного четвертьфинала ЧМ-2010 приезжали на мировое первенство дважды и ни разу не смогли выйти в плей-офф. Команды ни разу не встречались на официальном уровне. Однажды дороги англичан и ганцев пересеклись в "товарняке", и тот матч закончился ничьей — 1:1.

Голов ноль. Но матч не унылый

Для начала отметим, что футболист сборной Ганы Томас Парти впервые вышел на поле на ЧМ-2026. Почему это важно упомянуть? Он пропустил первый матч турнира против Панамы в Канаде, потому что на фоне обвинений полузащитника испанского "Вильярреала" в нескольких эпизодах изнасилования (вина спортсмена пока не доказана) североамериканская страна попросту отказала ему во въезде.

В Штатах Парти не банили, и он сыграл хорошо. Вместе с партнерами ганец сдержал натиск одного из главных фаворитов турнира. Эшелонированная оборона из игроков в красивой желтой форме выстроила перед своими воротами непробиваемую крепость. И за весь матч ни Кейн с Джудом Беллингемом, ни Деклан Райс с Энтони Гордоном, ни вышедшие на замену Букайо Сака с Маркусом Рэшфордом так и не смогли заставить ее капитулировать.

И пускай моментов было немного (ноль ударов в створ за весь первый тайм), в концовке встречи осада была очень близка к успеху. Мяч попал в штангу после удара Нико О'Райли, а на добивании Кейн не смог с нескольких метров попасть в ворота. Неужели ганский колдун и правда проклял лучшего бомбардира сборной Англии?

© REUTERS / Winslow Townson Гарри Кейн © REUTERS / Winslow Townson Гарри Кейн

Кстати, и у ганцев была пара топ-эпизодов, однако сначала спас голкипер Джордан Пикфорд, а затем открыть счет африканцам помешало попадание в собственного игрока… Каким-то непостижимым образом закрывшего собой пустые ворота соперника!

Сенсация испортит планы Англии?

Абсолютно нет. В матче последнего тура против Панамы вице-чемпионы Европы уверенно разнесут андердога квартета и выйдут в плей-офф с первого места. А вот в параллельной встрече, которая также состоится 27 июня, будет жарко: Гана (четыре очка) и Хорватия (пока ноль баллов, но через несколько часов противостояние с панамцами) постараются выявить, кто выйдет в 1/16 финала со второго места.