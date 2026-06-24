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Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в матче чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
01:01 24.06.2026
Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в матче чемпионата мира

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче чемпионата мира

© REUTERS / Brian SnyderЭпизод матча ЧМ-2026 Англия - Гана
Эпизод матча ЧМ-2026 Англия - Гана - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Brian Snyder
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 0:0.
  • Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы, команда Ганы (4) занимает второе место.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы L прошла в Бостоне и завершилась со счетом 0:0.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
0 : 0
Гана
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы. Команда Ганы (4) занимает второе место.
В заключительном матче группового этапа англичане 27 июня сыграют со сборной Панамы, команда Ганы в этот же день встретится с хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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