Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в матче чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы, команда Ганы (4) занимает второе место.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы L прошла в Бостоне и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы. Команда Ганы (4) занимает второе место.

В заключительном матче группового этапа англичане 27 июня сыграют со сборной Панамы, команда Ганы в этот же день встретится с хорватами.