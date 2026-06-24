Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы в матче чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 0:0.
- Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы, команда Ганы (4) занимает второе место.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы L прошла в Бостоне и завершилась со счетом 0:0.
23 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сборная Англии с 4 очками лидирует в турнирной таблице группы. Команда Ганы (4) занимает второе место.
В заключительном матче группового этапа англичане 27 июня сыграют со сборной Панамы, команда Ганы в этот же день встретится с хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.