Анчелотти анонсировал участие Неймара в матче с Шотландией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Рафинья не примет участия в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против сборной Шотландии из-за травмы подколенного сухожилия.
- Капитан команды Неймар восстановился после повреждения и готов играть.
- Сборная Бразилии готовится сыграть матч с максимально сильным составом.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что травмированный полузащитник Рафинья не примет участия в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против шотландцев, в то время как капитан команды Неймар полностью восстановился и готов играть.
Полузащитник "Барселоны" Рафинья в матче с командой Гаити (3:0) получил новую травму подколенного сухожилия. Во вторник футболист написал в соцсетях, что сделает все возможное, чтобы восстановиться и вернуться как можно скорее. Неймар пропустил оба первых матча бразильцев в группе C из-за повреждения икроножной мышцы. Сборные Шотландии и Бразилии сыграют в Майами в ночь на четверг по московскому времени.
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"Мы думаем только о том, чтобы сыграть хороший матч с максимально сильным составом, то же касается и нападающих. У нас есть четкое представление о том, кто заменит Рафинью. Неймар доступен, он очень хорошо тренировался на этой неделе. Он в форме и готов играть с перерыва или все 90 минут, мы очень рады его возвращению. Он очень серьезен, и мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в игру", - цитирует The Athletic заявление Анчелотти на пресс-конференции.
На счету 34-летнего Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.