Анчелотти анонсировал участие Неймара в матче с Шотландией

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"Мы думаем только о том, чтобы сыграть хороший матч с максимально сильным составом, то же касается и нападающих. У нас есть четкое представление о том, кто заменит Рафинью. Неймар доступен, он очень хорошо тренировался на этой неделе. Он в форме и готов играть с перерыва или все 90 минут, мы очень рады его возвращению. Он очень серьезен, и мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в игру", - цитирует The Athletic заявление Анчелотти на пресс-конференции.