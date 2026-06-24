Краткий пересказ от РИА ИИ
- Историческая амнезия приводит к расчеловечиванию, считает Симоньян.
- Она рассказала о случае с американской учительницей, которая не знала о бомбардировке Белграда Вашингтоном.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Историческая амнезия в конечном итоге приводит к расчеловечиванию, убеждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Главный редактор выступила модератором сессии "Историческая амнезия Европы" в рамках Петербургского международного юридического форума. Говоря о важности сохранения исторической памяти, Симоньян, в школьные годы учившаяся по обмену в США, вспомнила произошедший много лет спустя разговор со своей американской учительницей, которая не поверила ей, что Вашингтон бомбил Белград. Главный редактор тогда предложила ей проверить информацию о бомбежках Югославии в интернете - и через 20 минут та "вернулась белая как полотно".
"Она была в шоке, что она об этом не знала. Вот это называется амнезия. Историческая амнезия, которая приводит к расчеловечиванию человечества. Потому что человеческую общность таковой делает общая память, то есть история", - сказала Симоньян.
ПМЮФ проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.