На Алтае опрокинулся автобус, шесть человек пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ На 165 километре автодороги К-25 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Новосибирск — Новоблаговещенка".

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей, из двенадцати находившихся в автобусе.

Прокуратура Алтайского края проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и выясняет причины и условия, способствовавшие происшествию.

БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в опрокинувшемся рейсовом автобусе, следующем по маршруту "Новосибирск - Новоблаговещенка" в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня в 18.45 (14.45 мск - ред) на 165 км а/д К-25 "Ребриха - Шавчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка"… водитель-мужчина, 1969 года рождения, управляя рейсовым автобусом Hyundai (маршрут Новосибирск - Новоблаговещенка), двигаясь со стороны поселка Леньки в направлении Благовещенки, в связи с технической неисправностью транспортного средства допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров.

"В результате происшествия пострадали 6 человек, 2 из них несовершеннолетние. Трем пострадавшим уже оказана помощь. Еще трое доставлены в медицинское учреждение", - подчеркнули в МВД.

Помощник прокурора региона Мария Антошкина сообщила журналистам, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.