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На Алтае опрокинулся автобус, шесть человек пострадали - РИА Новости, 24.06.2026
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17:42 24.06.2026 (обновлено: 17:46 24.06.2026)
На Алтае опрокинулся автобус, шесть человек пострадали

На Алтае опрокинулся рейсовый автобус, шесть человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 165 километре автодороги К-25 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Новосибирск — Новоблаговещенка".
  • В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей, из двенадцати находившихся в автобусе.
  • Прокуратура Алтайского края проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и выясняет причины и условия, способствовавшие происшествию.
БАРНАУЛ, 24 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в опрокинувшемся рейсовом автобусе, следующем по маршруту "Новосибирск - Новоблаговещенка" в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
"Сегодня в 18.45 (14.45 мск - ред) на 165 км а/д К-25 "Ребриха - Шавчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка"… водитель-мужчина, 1969 года рождения, управляя рейсовым автобусом Hyundai (маршрут Новосибирск - Новоблаговещенка), двигаясь со стороны поселка Леньки в направлении Благовещенки, в связи с технической неисправностью транспортного средства допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров.
"В результате происшествия пострадали 6 человек, 2 из них несовершеннолетние. Трем пострадавшим уже оказана помощь. Еще трое доставлены в медицинское учреждение", - подчеркнули в МВД.
Помощник прокурора региона Мария Антошкина сообщила журналистам, что, предварительно, тяжелых пострадавших нет.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию… Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения предварительного следствия", - подчеркнула Антошкина.
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