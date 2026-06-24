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Альпинистка Пекова рассказала, что столкнулась с хейтом и мужской завистью - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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13:12 24.06.2026
Альпинистка Пекова рассказала, что столкнулась с хейтом и мужской завистью

Альпинистка Пекова рассказала, что сталкивалась с хейтом и с мужской завистью

© Фото : социальные сетиАлина Пекова
Алина Пекова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : социальные сети
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.
  • Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.
  • Альпинистка подчеркнула, что не соревнуется с мужчинами и воспринимает свои достижения как личный спортивный вызов.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова в интервью РИА Новости рассказала, что сталкивалась и с хейтом, и с завистью со стороны мужчин из-за ее исторических достижений.
Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников - горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. На тот момент россиянке был 31 год. Во вторник Пекова сообщила у себя в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.
"Я не соревнуюсь с мужчинами и не ставлю вопрос в гендерной плоскости - для меня это личный спортивный вызов, - подчеркнула Пекова. - Любые громкие достижения всегда вызывают разные эмоции - и поддержку, и сомнения, и критику. С хейтом в жизни сталкивается каждый. Кого-то, как мы говорили, задевает гендерная принадлежность. Кому-то не нравится мой быстрый стиль восхождения. А мне кажется, что это, наоборот, большой вызов - выполнить столь масштабный проект в таком ритме, за полтора года. Так бывает с масштабными задачами: сначала их не воспринимают всерьез, затем сомневаются, а после результата они кажутся очевидными. Но для меня важно, что я прошла этот путь и знаю, насколько он был сложным".
"Да, мой стиль отличается от традиционного альпинизма, когда за год поднимаются на один-два восьмитысячника. Но времена меняются. Оказывается, что организм способен на большее. Когда-то мне говорили, что для покорения Эвереста нужен минимум год подготовки, а затем еще столько же, чтобы восстановиться. Мол, человек теряет пять лет жизни за одно такое восхождение. А тут оказывается, что за полгода человек может подняться на 11 восьмитысячников, как я", - отметила альпинистка.
Полностью интервью с Алиной Пековой читайте на сайте РИА Новости.
Алина Пекова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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