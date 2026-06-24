В аэропорту Орска ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Орска в Оренбургской области введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска в Оренбургской области, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Орск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.