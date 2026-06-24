В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 мск до 20:00 мск.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 мск до 20.00 мск.