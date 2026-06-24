Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 24.06.2026
"Аэрофлот" поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Авиакомпания «Аэрофлот» поздравила «Россию сегодня» с 85-летием Совинформбюро

© Фото : пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня"Медиагруппа "Россия сегодня"
Медиагруппа Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания «Аэрофлот» поздравила медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием со дня основания Совинформбюро.
  • В сообщении «Аэрофлота» отмечается, что медиагруппа «Россия сегодня» задает высокий профессиональный стандарт и остается одним из главных источников информации в России.
  • Объединенная двигателестроительная корпорация также поздравила медиагруппу и отметила ее вклад в информирование граждан о важнейших событиях.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро и отметила, что группа задает высокий профессиональный стандарт и остается одним из главных источников информации в России.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
Вчера, 00:06
"Поздравляем коллектив РИА Новости с 85-летием! За эти десятилетия вы заслужили доверие миллионов — ваши материалы всегда отличаются оперативностью, точностью и глубиной. Вы остаетесь одним из главных источников информации в стране, задавая высокий профессиональный стандарт", - говорится в сообщении.
Авиакомпания пожелала медиагруппе ярких проектов, талантливых кадров и преданных читателей, а также ясной погоды и попутного ветра в профессиональном небе.
"Наши истории тесно переплетаются: пока мы помогаем людям преодолевать расстояния, вы помогаете им узнавать о мире. Вместе мы сопровождали ключевые события эпохи — это дорогого стоит", - отметили в "Аэрофлоте".
Кроме того, медиагруппу поздравили и в Объединенной двигателестроительной корпорации. "Вы обеспечиваете круглосуточное информирование миллионов граждан о важнейших событиях и актуальной обстановке не только в нашей стране, но и за рубежом... В этот праздничный день благодарим вас за эффективное и плодотворное сотрудничество", - говорится в сообщении пресс-службы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 65-летием основания АПН
20 февраля, 13:09
"Россия сегодня" широко освещает новости о развитии отечественной промышленности, в том числе двигателестроения и популяризует деятельность корпорации по укреплению технологического суверенитета России, отметили в ОДК. "Желаем дальнейших выдающихся успехов, интересных проектов и топовой цитируемости!", - добавили в ОДК.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Симоньян поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 15:07
 
РоссияВладимир ПутинАэрофлотСовинформбюро85-летие Совинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала