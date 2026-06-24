Краткий пересказ от РИА ИИ Авиакомпания «Аэрофлот» поздравила медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием со дня основания Совинформбюро.

В сообщении «Аэрофлота» отмечается, что медиагруппа «Россия сегодня» задает высокий профессиональный стандарт и остается одним из главных источников информации в России.

Объединенная двигателестроительная корпорация также поздравила медиагруппу и отметила ее вклад в информирование граждан о важнейших событиях.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро и отметила, что группа задает высокий профессиональный стандарт и остается одним из главных источников информации в России.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро . От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"Поздравляем коллектив РИА Новости с 85-летием! За эти десятилетия вы заслужили доверие миллионов — ваши материалы всегда отличаются оперативностью, точностью и глубиной. Вы остаетесь одним из главных источников информации в стране, задавая высокий профессиональный стандарт", - говорится в сообщении.

Авиакомпания пожелала медиагруппе ярких проектов, талантливых кадров и преданных читателей, а также ясной погоды и попутного ветра в профессиональном небе.

"Наши истории тесно переплетаются: пока мы помогаем людям преодолевать расстояния, вы помогаете им узнавать о мире. Вместе мы сопровождали ключевые события эпохи — это дорогого стоит", - отметили в "Аэрофлоте".

Кроме того, медиагруппу поздравили и в Объединенной двигателестроительной корпорации. "Вы обеспечиваете круглосуточное информирование миллионов граждан о важнейших событиях и актуальной обстановке не только в нашей стране, но и за рубежом... В этот праздничный день благодарим вас за эффективное и плодотворное сотрудничество", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Россия сегодня" широко освещает новости о развитии отечественной промышленности, в том числе двигателестроения и популяризует деятельность корпорации по укреплению технологического суверенитета России, отметили в ОДК. "Желаем дальнейших выдающихся успехов, интересных проектов и топовой цитируемости!", - добавили в ОДК.