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Российского режиссера Звягинцева внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 23.06.2026
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08:54 23.06.2026
Российского режиссера Звягинцева внесли в базу "Миротворца"

Российского режиссера Звягинцева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРежиссер Андрей Звягинцев
Режиссер Андрей Звягинцев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Режиссер Андрей Звягинцев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных сайта «Миротворец».
  • В тот же день в базу сайта внесены мать режиссера Галина Звягинцева и его супруга Анна Матвеева, им выдвинуты те же обвинения.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Звягинцева внесены в базу сайта в понедельник. "Миротворец" обвиняет его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также посещении Крыма.
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Кроме того, в тот же день в базу сайта внесены мать режиссера Галина Звягинцева и его супруга Анна Матвеева. В их адрес выдвинуты те же обвинения.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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УкраинаРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаАндрей ЗвягинцевАнна Матвеева
 
 
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