Российского режиссера Звягинцева внесли в базу "Миротворца"

Кроме того, в тот же день в базу сайта внесены мать режиссера Галина Звягинцева и его супруга Анна Матвеева. В их адрес выдвинуты те же обвинения.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.