Российского режиссера Звягинцева внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных сайта «Миротворец».
- В тот же день в базу сайта внесены мать режиссера Галина Звягинцева и его супруга Анна Матвеева, им выдвинуты те же обвинения.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Звягинцева внесены в базу сайта в понедельник. "Миротворец" обвиняет его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также посещении Крыма.
Кроме того, в тот же день в базу сайта внесены мать режиссера Галина Звягинцева и его супруга Анна Матвеева. В их адрес выдвинуты те же обвинения.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Приемный правнук Брежнева попал в базу "Миротворца"
18 июня, 17:31