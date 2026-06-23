В Белгородской области женщина получила акубаротравму из-за взрыва дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Грайворон женщина получила акубаротравму из-за детонации FPV-дрона, помощь оказана, лечение будет продолжено в амбулаторных условиях.
- В селе Нечаевка, городе Шебекино, селе Новая Таволжанка и поселке Пролетарский произошли атаки дронов, в результате которых повреждены дома и машины.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Женщина получила акубаротравму из-за взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В городе Грайворон от детонации FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что в селе Нечаевка Белгородского округа частный дом атакован дроном, в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате ударов дрона получили повреждения две машины и два дома.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта", - добавили в оперштабе.