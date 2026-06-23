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В Белгородской области женщина получила акубаротравму из-за взрыва дрона - РИА Новости, 23.06.2026
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19:51 23.06.2026
В Белгородской области женщина получила акубаротравму из-за взрыва дрона

В Белгородской области женщина получила акубаротравму из-за взрыва дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Грайворон женщина получила акубаротравму из-за детонации FPV-дрона, помощь оказана, лечение будет продолжено в амбулаторных условиях.
  • В селе Нечаевка, городе Шебекино, селе Новая Таволжанка и поселке Пролетарский произошли атаки дронов, в результате которых повреждены дома и машины.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Женщина получила акубаротравму из-за взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В городе Грайворон от детонации FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что в селе Нечаевка Белгородского округа частный дом атакован дроном, в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате ударов дрона получили повреждения две машины и два дома.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта", - добавили в оперштабе.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская областьШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
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