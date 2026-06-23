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Сейсмолог объяснила причину землетрясений у берегов Крыма - РИА Новости, 23.06.2026
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10:46 23.06.2026
Сейсмолог объяснила причину землетрясений у берегов Крыма

Зверева: землетрясения в Крыму нормальны, это сейсмически активная территория

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черном море у берегов Севастополя за понедельник зарегистрировано 19 землетрясений, четыре из них были ощутимы на суше.
  • Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,4, а максимальная ощутимость — не более 4 баллов по шкале МСК-64.
  • Сейсмолог Анастасия Зверева отметила, что множественные толчки могут быть афтершоковым процессом и прогнозирует последующие толчки сопоставимой или меньшей магнитуды.
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Землетрясения в Крыму не являются чем-то сверхъестественным, поскольку это сейсмически активная территория и таким образом происходит процесс разгрузки напряжения в среде, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
Девятнадцать землетрясений зарегистрировано в Черном море у берегов Севастополя за понедельник, четыре из них были ощутимы на суше, рассказала агентству замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. Магнитуда землетрясений составила от 1.0 до 4.4. Позднее сейсмолог рассказала о новом слабом землетрясении в регионе минувшей ночью, которое за сутки стало двадцатым.
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"Это нормальный процесс для данного региона. Поскольку территория Крыма находится в сейсмически активном регионе и здесь исторически известны сильные землетрясения. Так происходит процесс разгрузки напряжения в среде. Основная часть этих землетрясений слабая, по предварительным данным, максимальная ощутимость составила не более 4 баллов по шкале МСК-64. Поэтому говорить о чем-то сверхъестественном нельзя", - сказала Зверева.
Она отметила, что множественные толчки могут быть афтершоковым процессом.
"Если и будут последующие толчки, то, скорее всего, сопоставимой или меньше магнитудой", - прогнозирует сейсмолог.
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