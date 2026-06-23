Сейсмолог объяснила причину землетрясений у берегов Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ В Черном море у берегов Севастополя за понедельник зарегистрировано 19 землетрясений, четыре из них были ощутимы на суше.

Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,4, а максимальная ощутимость — не более 4 баллов по шкале МСК-64.

Сейсмолог Анастасия Зверева отметила, что множественные толчки могут быть афтершоковым процессом и прогнозирует последующие толчки сопоставимой или меньшей магнитуды.

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Землетрясения в Крыму не являются чем-то сверхъестественным, поскольку это сейсмически активная территория и таким образом происходит процесс разгрузки напряжения в среде, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

Девятнадцать землетрясений зарегистрировано в Черном море у берегов Севастополя за понедельник, четыре из них были ощутимы на суше, рассказала агентству замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. Магнитуда землетрясений составила от 1.0 до 4.4. Позднее сейсмолог рассказала о новом слабом землетрясении в регионе минувшей ночью, которое за сутки стало двадцатым.

"Это нормальный процесс для данного региона. Поскольку территория Крыма находится в сейсмически активном регионе и здесь исторически известны сильные землетрясения. Так происходит процесс разгрузки напряжения в среде. Основная часть этих землетрясений слабая, по предварительным данным, максимальная ощутимость составила не более 4 баллов по шкале МСК-64. Поэтому говорить о чем-то сверхъестественном нельзя", - сказала Зверева.

Она отметила, что множественные толчки могут быть афтершоковым процессом.