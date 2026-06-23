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У берегов Севастополя зарегистрировали 20 землетрясений за понедельник - РИА Новости, 23.06.2026
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09:53 23.06.2026

У берегов Севастополя зарегистрировали 20 землетрясений за понедельник

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минувшей ночью в Черном море у берегов Севастополя произошло слабое землетрясение магнитудой 1,7.
  • Это землетрясение стало двадцатым за 22 июня, серия землетрясений магнитудой от 1,0 до 4,4 произошла на удалении 30 километров от Севастополя, четыре из них ощущались на суше.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Новое слабое землетрясение произошло минувшей ночью в Черном море у берегов Севастополя, оно стало двадцатым за понедельник, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
"Последнее зарегистрированное землетрясение в Черном море в Севастопольском районе №1 было вчера в 22.21 мск. Оно было слабое, магнитудой 1,7, и стало двадцатым за 22 июня. На данный момент новых толчков не зарегистрировано", - сказала РИА Новости Бондарь.
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По ее словам, серия землетрясений 22 июня магнитудой от 1,0 до 4,4 произошла на удалении 30 километров от Севастополя, четыре из них ощущались на суше.
Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых были ощутимы в городе. Позже, по данным сейсмологов, их число возросло до 19. Никакие объекты не пострадали.
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СевастопольЧерное мореМихаил Развожаев
 
 
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