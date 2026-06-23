У берегов Севастополя зарегистрировали 20 землетрясений за понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Новое слабое землетрясение произошло минувшей ночью в Черном море у берегов Севастополя, оно стало двадцатым за понедельник, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых были ощутимы в городе. Позже, по данным сейсмологов, их число возросло до 19. Никакие объекты не пострадали.