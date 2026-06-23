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"Сокрушительный удар". Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко ужаснули Запад - РИА Новости, 23.06.2026
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19:48 23.06.2026 (обновлено: 20:07 23.06.2026)
"Сокрушительный удар". Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко ужаснули Запад

Христофору: Зеленский угрожает Минску в попытках скрыть катастрофу на поле боя

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист отметил, что Зеленский настроен на конфликт с Белоруссией, и Кремль воспринимает это серьезно.
  • По мнению Христофору, ухудшение ситуации на Донбассе повышает вероятность попыток Украины организовать операцию против Белоруссии.
  • Христофору заключил, что попытки расширения конфликта на белорусскую территорию могут привести к «сокрушительному удару по Зеленскому».
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко стали попыткой скрыть провалы на поле боя, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канале.
"Похоже, Зеленский действительно настроен на конфликт с Белоруссией, а Кремль воспринимает это серьезно. Запланирована встреча Владимира Путина с Лукашенко, они относятся к этим угрозам со всей ответственностью", — отметил журналист.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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По мнению Христофору, Зеленский продолжает угрожать Минску из-за ухудшающейся ситуации на передовой.
"Чем хуже ситуация для Украины на Донбассе, тем больше вероятность, что режим Зеленского попытается устроить некую операцию против Белоруссии, чтобы отвлечь общественность от катастрофы в Константиновке и Лимане", — заявил аналитик.
Попытки расширения конфликта на белорусскую территорию могут привести к "сокрушительному удару по Зеленскому", заключил Христофору.
Глава киевского режима через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию его страны.
ВСУ 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.
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