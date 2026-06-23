Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист отметил, что Зеленский настроен на конфликт с Белоруссией, и Кремль воспринимает это серьезно.

По мнению Христофору, ухудшение ситуации на Донбассе повышает вероятность попыток Украины организовать операцию против Белоруссии.

Христофору заключил, что попытки расширения конфликта на белорусскую территорию могут привести к «сокрушительному удару по Зеленскому».

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко стали попыткой скрыть провалы на поле боя, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире Угрозы Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко стали попыткой скрыть провалы на поле боя, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канале.

"Похоже, Зеленский действительно настроен на конфликт с Белоруссией , а Кремль воспринимает это серьезно. Запланирована встреча Владимира Путина с Лукашенко, они относятся к этим угрозам со всей ответственностью", — отметил журналист.

По мнению Христофору, Зеленский продолжает угрожать Минску из-за ухудшающейся ситуации на передовой.

"Чем хуже ситуация для Украины на Донбассе, тем больше вероятность, что режим Зеленского попытается устроить некую операцию против Белоруссии, чтобы отвлечь общественность от катастрофы в Константиновке и Лимане", — заявил аналитик.

Попытки расширения конфликта на белорусскую территорию могут привести к "сокрушительному удару по Зеленскому", заключил Христофору.

Глава киевского режима через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию его страны.