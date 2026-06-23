"Пусть отдают танки". В Польше ответили на наглую выходку Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 99 процентов украинцев в Сети поддержали Владимира Зеленского в скандале с орденом Белого Орла, согласно исследованию аналитического центра Res Futura Data House.
- Польские читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на результаты исследования, выразив сомнения в необходимости помощи Украине.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польские читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на результаты исследования аналитического центра Res Futura Data House, согласно которым более 99 процентов украинцев в Сети поддержали Владимира Зеленского в в скандале с орденом Белого Орла.
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"На мой взгляд, орден — это не главное. Мы награждали им людей и похуже Зеленского, и никто особо не протестовал. А вот результаты опросов, которые наглядно показывают отношение к нам украинцев, должны как минимум заставить задуматься: должны ли мы помогать стране и ее гражданам, которые так враждебно к нам относятся", — написал один из комментаторов.
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"Прав бывший премьер-министр Миллер: "пусть отдадут польские танки, МиГи и оружие", — отметил другой.
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"Если это такой гордый народ, то пусть откажутся от нашей помощи и привилегий и гордо отдадут все то, что получили от Польши", — высказался еще один.
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"Неужели кто-то верит, что те украинцы, которые живут в Польше, думают иначе? Они точно так же поддерживают своего Зеленского, а живут тут, чтобы их не отправили умирать за их чудесную Украину", — заключили читатели.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятелей.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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