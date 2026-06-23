"Пусть отдают танки". В Польше ответили на наглую выходку Зеленского

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"На мой взгляд, орден — это не главное. Мы награждали им людей и похуже Зеленского, и никто особо не протестовал. А вот результаты опросов, которые наглядно показывают отношение к нам украинцев, должны как минимум заставить задуматься: должны ли мы помогать стране и ее гражданам, которые так враждебно к нам относятся", — написал один из комментаторов.