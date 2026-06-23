Рейтинг@Mail.ru
"Пусть отдают танки". В Польше ответили на наглую выходку Зеленского - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 23.06.2026

"Пусть отдают танки". В Польше ответили на наглую выходку Зеленского

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 99 процентов украинцев в Сети поддержали Владимира Зеленского в скандале с орденом Белого Орла, согласно исследованию аналитического центра Res Futura Data House.
  • Польские читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на результаты исследования, выразив сомнения в необходимости помощи Украине.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польские читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на результаты исследования аналитического центра Res Futura Data House, согласно которым более 99 процентов украинцев в Сети поддержали Владимира Зеленского в в скандале с орденом Белого Орла.
«
"На мой взгляд, орден — это не главное. Мы награждали им людей и похуже Зеленского, и никто особо не протестовал. А вот результаты опросов, которые наглядно показывают отношение к нам украинцев, должны как минимум заставить задуматься: должны ли мы помогать стране и ее гражданам, которые так враждебно к нам относятся", — написал один из комментаторов.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Оставляют гнить". Мендель забила тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 12:36
«
"Прав бывший премьер-министр Миллер: "пусть отдадут польские танки, МиГи и оружие", — отметил другой.
«
"Если это такой гордый народ, то пусть откажутся от нашей помощи и привилегий и гордо отдадут все то, что получили от Польши", — высказался еще один.
«
"Неужели кто-то верит, что те украинцы, которые живут в Польше, думают иначе? Они точно так же поддерживают своего Зеленского, а живут тут, чтобы их не отправили умирать за их чудесную Украину", — заключили читатели.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Они уже здесь". СМИ раскрыли, какой удар Украина нанесла Польше
Вчера, 11:47
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента УкраиныЛеонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятелей.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Бывший посол Польши назвал Зеленского "обиженным"
Вчера, 09:52
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаВиктор ЮщенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала