Вместо Зеленского в Гданьск поедет Свириденко

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Украины Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции по Украине в польском Гданьске вместо Владимира Зеленского.

На конференции Юлия Свириденко планирует достичь договоренностей в оборонной и экономической сферах, а также подписать соглашения об укреплении энергетической системы Украины.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что возглавит украинскую делегацию на конференции по Украине в польском Гданьске вместо Владимира Зеленского.

Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что, по его информации, Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.

"Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.

Как заявила премьер-министр, на конференции она планирует достичь договоренностей в оборонной и экономической сфере. Запланировано подписание ряда соглашений об укреплении энергетической системы Украины.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и Навроцкий.