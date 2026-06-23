Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский идет на поводу у неонацистов, потому что находится у них в долгу.

Эксперт подчеркнул, что США не используют имеющиеся у них рычаги влияния на Зеленского.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский идет на поводу у неонацистов, потому что находится у них в долгу, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире Владимир Зеленский идет на поводу у неонацистов, потому что находится у них в долгу, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"Посмотрите на Зеленского. Посмотрите, что он делает — эксгумирует тела нацистов и воздает им все почести. Я не знаю, втянут ли он в это нацистское мировоззрение, или просто чувствует себя зависимым от единственных боеспособных подразделений украинской армии, которые остались — а это подразделения, возглавляемые нацистами... Но похоже, что он у них в долгу. И получается, что у украинского народа здесь, по сути, нет шансов", — отметил он.

При этом Макговерн подчеркнул, что США не используют имеющиеся у них рычаги влияния на главу киевского режима.

"У США есть определенное влияние на Зеленского, чтобы добиться от него некоторых действий. Но этого влияния недостаточно или Вашингтон просто не хочет его использовать, чтобы выполнить то, что Трамп обещал в Анкоридже", — добавил эксперт.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.