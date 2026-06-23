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Зампостпреда в ООН призвала Зеленского присмотреться к настроениям в стране - РИА Новости, 23.06.2026
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00:29 23.06.2026
Зампостпреда в ООН призвала Зеленского присмотреться к настроениям в стране

Евстигнеева посоветовала спонсорам Зеленского вспомнить о выборах на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева порекомендовала Владимиру Зеленскому присмотреться к настроениям в собственной стране.
  • Спонсорам Зеленского Евстигнеева напомнила о необходимости проведения выборов на Украине.
  • По словам Евстигнеевой, значительная часть украинского общества связывает будущее страны со скорейшей заменой нынешней власти.
ООН, 23 июн – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева порекомендовала Владимиру Зеленскому присмотреться к настроениям в собственной стране, а его спонсорам – вспомнить о необходимости проведения выборов на Украине.
"Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству. Ему стоило бы повнимательнее присмотреться к настроениям в собственной стране, да и его так называемым "демократическим" спонсорам вспомнить, наконец, о необходимости проведения на Украине выборов", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза ООН.
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