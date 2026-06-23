Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева порекомендовала Владимиру Зеленскому присмотреться к настроениям в собственной стране.
- Спонсорам Зеленского Евстигнеева напомнила о необходимости проведения выборов на Украине.
- По словам Евстигнеевой, значительная часть украинского общества связывает будущее страны со скорейшей заменой нынешней власти.
ООН, 23 июн – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева порекомендовала Владимиру Зеленскому присмотреться к настроениям в собственной стране, а его спонсорам – вспомнить о необходимости проведения выборов на Украине.
"Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству. Ему стоило бы повнимательнее присмотреться к настроениям в собственной стране, да и его так называемым "демократическим" спонсорам вспомнить, наконец, о необходимости проведения на Украине выборов", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза ООН.
Она отметила, что даже подконтрольные Киеву социологические исследования уже не могут скрыть, что кредит доверия к Зеленскому стремится к нулю, а значительная часть украинского общества связывает будущее страны со скорейшей заменой нынешней власти.
"Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий", – констатировала дипломат РФ.