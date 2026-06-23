Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что Владимир Зеленский предпочел удержать власть с помощью украинских радикалов, несмотря на давление из Польши в скандале с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии*.
- Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА*.
- Зеленский заявил, что действия Навроцкого обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского удержать свою власть с помощью украинских радикалов оказалось сильнее давления из Польши в скандале с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии*, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей УПА*. После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".
"Чтобы обеспечить устойчивость поддержки со стороны радикалов, на которых держится военная власть Зеленского, ему необходимо заигрывать с националистами. Поэтому вариант отказаться от названия "имени героев УПА"* (как того требовал президент Польши, по информации польских СМИ - ред.) для Зеленского был неприемлем", - сказал Мирошник "Известиям".
Дипломат отметил, что в противном случае Зеленский получил бы всплеск негатива со стороны украинских радикалов.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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