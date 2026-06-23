МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского удержать свою власть с помощью украинских радикалов оказалось сильнее давления из Польши в скандале с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии*, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.