Депутат Госдумы после ударов по Крыму сравнил Зеленского с Гитлером

При этом депутат уверен, что подобные удары по регионам России не останутся безответными.

Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над РФ более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК возбуждено уголовное дело о теракте.