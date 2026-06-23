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Депутат Госдумы после ударов по Крыму сравнил Зеленского с Гитлером - РИА Новости, 23.06.2026
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07:54 23.06.2026
Депутат Госдумы после ударов по Крыму сравнил Зеленского с Гитлером

Депутат Ивлев: Зеленский пытается наносить удары по Крыму, чтобы посеять панику

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Владимир Зеленский пытается наносить удары по Крыму и другим регионам России, чтобы посеять панику среди населения.
  • В ночь на 18 июня силы ПВО сбили над РФ более 500 беспилотников.
  • ВСУ атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, возбуждено уголовное дело о теракте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сродни Адольфу Гитлеру пытается наносить удары по Крыму и другим регионам России, его цель - посеять панику среди населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику. Это для него является главной целью", - сказал Ивлев.
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При этом депутат уверен, что подобные удары по регионам России не останутся безответными.
"Зеленскому и его покровителям на Западе стоит одуматься", - добавил депутат.
Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над РФ более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК возбуждено уголовное дело о теракте.
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В миреРоссияРеспублика КрымКерченский проливВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерЛеонид ИвлевГосдума РФВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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