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Зеленская не отменила участие в конференции в Польше, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2026
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16:48 23.06.2026
Зеленская не отменила участие в конференции в Польше, сообщил источник

Жена Зеленского в отличие от него не отменила участие в конференции в Польше

© AP Photo / Patrick SemanskyЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Елена Зеленская . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Зеленская не отменила свое участие в конференции в Польше.
  • Владимир Зеленский не приедет на конференцию в Гданьск.
  • В Гданьске 25–26 июня пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026.
ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в отличие от мужа не отменила свое участие в конференции в Польше, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам мероприятия.
Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что, по его информации, Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.
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"Уже понятно, что в свете последних событий сам Владимир Зеленский на конференцию не приедет, но в одном из мероприятий в рамках этой конференции запланировано участие его супруги – Елены Зеленской", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что предусмотрено выступление Зеленской.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и президент Польши Кароль Навроцкий.
В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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