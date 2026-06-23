Зеленская не отменила участие в конференции в Польше, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Елена Зеленская не отменила свое участие в конференции в Польше.

Владимир Зеленский не приедет на конференцию в Гданьск.

В Гданьске 25–26 июня пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026.

ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в отличие от мужа не отменила свое участие в конференции в Польше, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам мероприятия.

Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что, по его информации, Зеленский, "обиженный" решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск.

"Уже понятно, что в свете последних событий сам Владимир Зеленский на конференцию не приедет, но в одном из мероприятий в рамках этой конференции запланировано участие его супруги – Елены Зеленской", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что предусмотрено выступление Зеленской.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен также и президент Польши Кароль Навроцкий.

В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.