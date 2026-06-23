Охрану репродуктивного здоровья обсудили на заседании комиссии Госсовета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения обсудили на заседании комиссии Госсовета России по направлению "Семья" под председательством главы Мордовии Артема Здунова, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"В ходе заседания отмечено, что современная демографическая политика в части укрепления института семьи и охраны репродуктивного здоровья держит фокус на профилактике. Здунов отметил, что проведение диспансеризации взрослого населения (18-49 лет) по оценке репродуктивного здоровья показывает смещение акцента с поздней коррекции репродуктивных проблем на раннюю диагностику, начиная с подросткового возраста", - говорится в сообщении.

Также Здунов отметил тренд по переходу от запретительно-ограничительных мер в вопросах прерывания беременности к системе профилактических механизмов – психологическое и доабортное консультирование, социальное сопровождение, программы поддержки НКО. Третий тренд – цифровизация и доказательный подход к управлению.

"При проведении репродуктивной диспансеризации и ранней диагностики нарушений репродуктивных функций важно контролировать четыре показателя: охват населения, выявляемость отклонений, количество пролеченных и результативность этого лечения. Если мы занимаемся этой проблемой, мы должны ей управлять", - сказал председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья".

Глава Мордовии подчеркнул важность новых эффективных практик в сфере охраны репродуктивного здоровья, участие в их обсуждении представителей научного сообщества. Также было отмечено, что лучшие инициативы в сфере репродуктивной политики будут включены в оценку городов-участников всероссийского конкурса "Семейная столица России", который проводится при поддержке президента России и Президентского фонда культурных инициатив.

Особое внимание в ходе заседания уделили вопросу совершенствования механизмов профилактики искусственного прерывания беременности. В качестве новых подходов в работе с женщинами в ситуации репродуктивного выбора положительное действие оказывает создание доступной инфраструктуры оказания помощи женщинам, создание доброжелательной среды, привлечение кадров и обучение их новым подходам. Все это помогает беременным женщинам чувствовать себя более защищенными.

"Государственная политика и работа регионов по профилактике искусственного прерывания беременности дает свои результаты. Почти 99% женщин сейчас проходят доабортное консультирование, а число сохраненных беременностей составило более 46 тысяч. В целом же, за последние 10 лет число абортов по решению самих женщин снизилось в 3,6 раза", - подчеркивается в сообщении.