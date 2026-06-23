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Охрану репродуктивного здоровья обсудили на заседании комиссии Госсовета - РИА Новости, 23.06.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:27 23.06.2026

Охрану репродуктивного здоровья обсудили на заседании комиссии Госсовета

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения обсудили на заседании комиссии Госсовета России по направлению "Семья" под председательством главы Мордовии Артема Здунова, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"В ходе заседания отмечено, что современная демографическая политика в части укрепления института семьи и охраны репродуктивного здоровья держит фокус на профилактике. Здунов отметил, что проведение диспансеризации взрослого населения (18-49 лет) по оценке репродуктивного здоровья показывает смещение акцента с поздней коррекции репродуктивных проблем на раннюю диагностику, начиная с подросткового возраста", - говорится в сообщении.
Также Здунов отметил тренд по переходу от запретительно-ограничительных мер в вопросах прерывания беременности к системе профилактических механизмов – психологическое и доабортное консультирование, социальное сопровождение, программы поддержки НКО. Третий тренд – цифровизация и доказательный подход к управлению.
"При проведении репродуктивной диспансеризации и ранней диагностики нарушений репродуктивных функций важно контролировать четыре показателя: охват населения, выявляемость отклонений, количество пролеченных и результативность этого лечения. Если мы занимаемся этой проблемой, мы должны ей управлять", - сказал председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья".
Глава Мордовии подчеркнул важность новых эффективных практик в сфере охраны репродуктивного здоровья, участие в их обсуждении представителей научного сообщества. Также было отмечено, что лучшие инициативы в сфере репродуктивной политики будут включены в оценку городов-участников всероссийского конкурса "Семейная столица России", который проводится при поддержке президента России и Президентского фонда культурных инициатив.
Особое внимание в ходе заседания уделили вопросу совершенствования механизмов профилактики искусственного прерывания беременности. В качестве новых подходов в работе с женщинами в ситуации репродуктивного выбора положительное действие оказывает создание доступной инфраструктуры оказания помощи женщинам, создание доброжелательной среды, привлечение кадров и обучение их новым подходам. Все это помогает беременным женщинам чувствовать себя более защищенными.
"Государственная политика и работа регионов по профилактике искусственного прерывания беременности дает свои результаты. Почти 99% женщин сейчас проходят доабортное консультирование, а число сохраненных беременностей составило более 46 тысяч. В целом же, за последние 10 лет число абортов по решению самих женщин снизилось в 3,6 раза", - подчеркивается в сообщении.
Подводя итоги заседания, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" отметил, что диспансеризация будущих родителей проводится в стране уже третий год. "Мордовия максимально подключилась – в 2022 году мы одними из первых в России открыли отделение мужского здоровья. Уже более 8 тысяч мужчин прошли необходимое лечение. Под пристальным вниманием врачей и наша молодежь – патологии легче обнаружить и вылечить в раннем возрасте. Все меры дают положительный результат – стать счастливыми мамой и папой, родить здорового ребенка", - подытожил Здунов.
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Республика МордовияРоссияАртем Здунов
 
 
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