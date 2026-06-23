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Врач предупредила об опасности тартаров и суши в жаркую погоду - РИА Новости, 23.06.2026
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02:34 23.06.2026
Врач предупредила об опасности тартаров и суши в жаркую погоду

Эндокринолог Садовская посоветовала отказаться от тартаров и суши в жару

© РИА Новости / Мария СеливановаСуши
Суши - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Суши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жаркую погоду срок хранения многих продуктов сокращается до 2–3 часов из-за стремительного роста бактерий.
  • Врач рекомендует избегать употребления блюд без полноценной термической обработки, молочных и кисломолочных продуктов, а также кондитерских изделий с кремом в жару.
  • В период жары желательно исключить острую, жирную и жареную пищу, ограничить потребление копченостей, консервов, соленых снеков, сладких и кофеинсодержащих напитков, а также полностью отказаться от алкоголя.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Срок хранения многих блюд и продуктов сокращается в жаркую погоду: потенциально опасными могут стать тартары и суши, особенно если они транспортировались без термосумки, предостерегает читателей РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Виктория Садовская.
"В жаркую погоду, например, при поездках на пляж без термосумки, не рекомендуется употреблять: блюда без полноценной термической обработки, такие как тартар, карпаччо, суши, строганина, яйца всмятку; готовые гарниры, допустим, отварной картофель, рис; готовую мясную продукцию, например, паштеты, холодец, вареную колбасу, выпечку с мясом; блюда с майонезом; молочные и кисломолочные продукты, а также кондитерские изделия с кремом", - отмечает врач.
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При температуре выше 20 °C срок хранения многих продуктов, которые находятся вне холодильника, сокращается до 2-3 часов из-за стремительного роста различных бактерий, например, сальмонеллы, стафилококка и кишечной палочки, которые могут вызывать острые кишечные отравления, предостерегает она.
В период жары желательно исключить острую пищу, так как она может спровоцировать чрезмерное потоотделение, что чревато обезвоживанием. Кроме того, рекомендуется избегать жирной и жареной пищи, поскольку она создает дополнительную нагрузку на пищеварение. Это, в свою очередь, может мешать организму эффективно регулировать температуру тела, и, как следствие, приводить к перегреву.
Помимо этого, в жаркую погоду желательно огранить потребление копченостей и консерв, а также соленых снеков - эти продукты задерживают жидкость в организме, что может привести к повышению артериального давления. Наряду с этим, желательно ограничить и употребление сладких напитков, например, таких как, лимонад, сок, молочные коктейли: из-за высокого содержания сахара они лишь усиливают чувство жажды.
Кофеинсодержащие напитки, включая чай и кофе, рекомендуется ограничить до двух чашек в день: мочегонное действие кофеина увеличивает потерю жидкости, что в жаркую погоду повышает риск обезвоживания. Кроме того, в жару важно полностью отказаться от алкоголя, так как он нарушает способность организма к терморегуляции, что повышает риск теплового удара.
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