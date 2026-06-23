Асфальтобетонный завод "Дмитровка" изготавливает смеси для укладки асфальта

Комплекс АБЗ "Дмитровка" оборудован уникальными асфальтобетонными установками и включает в себя три завода. Все они открыты в 2016 году и на сегодняшний день это самые крупные предприятия города Москвы по выпуску асфальтобетонной смеси. Общая производительность заводов по щебеночно-мастичной смеси составляет 540 тонн в час.