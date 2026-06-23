"Вопрос времени". На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

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"Поскольку Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают, на нее стараются надавить, чтобы потом любой ее вооруженный ответ можно было преподнести как нападение. Если враг не нападает, тогда его нужно довести до точки, в которой он будет вынужден реагировать. Первое и самое уязвимое место для такого сценария — Калининградская область. Это самый западный российский регион, окруженный странами НАТО. Именно поэтому беспокоят шаги, которые в последние годы предпринимаются в отношении этого региона", — отмечается в статье.