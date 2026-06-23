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"Вопрос времени". На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 23.06.2026
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09:36 23.06.2026
"Вопрос времени". На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

"Политика": НАТО провокацией в отношении Калининграда хочет спровоцировать РФ

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО
Британские военные во время совместных учений стран НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербская газета "Политика" пишет, что НАТО с помощью провокаций в отношении Калининградской области хочет спровоцировать Россию на военный ответ.
  • Разведки подтверждают отсутствие непосредственной российской военной угрозы, но политики продолжают нагнетать обстановку.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. НАТО с помощью провокаций в отношении Калининградской области хочет спровоцировать Россию на военный ответ, пишет сербская газета "Политика".
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"Западные столицы уже несколько лет называют даты якобы возможного российского нападения на НАТО. Вместе с тем разведки подтверждают, что непосредственной российской военной угрозы нет. Но политикам этот вывод не нужен, и вместо того, чтобы успокоить общественность, они продолжают нагнетать обстановку, в которой война уже считается только вопросом времени", — говорится в публикации.
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Как уточняется, этот разрыв между оценками спецслужб и политической риторикой раскрывает суть современной европейской стратегии. Старому Свету нужен агрессор, чтобы он мог оправдать ускоренную милитаризацию, резкий рост оборонных бюджетов, восстановление оборонной отрасли и погружение общества в состояние постоянной боевой готовности.
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"Поскольку Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают, на нее стараются надавить, чтобы потом любой ее вооруженный ответ можно было преподнести как нападение. Если враг не нападает, тогда его нужно довести до точки, в которой он будет вынужден реагировать. Первое и самое уязвимое место для такого сценария — Калининградская область. Это самый западный российский регион, окруженный странами НАТО. Именно поэтому беспокоят шаги, которые в последние годы предпринимаются в отношении этого региона", — отмечается в статье.
Автор материала напомнил, что Польша отрабатывает закрытие границ и создает новые инфраструктурные препоны. Литва уже вводила ограничения на транзит грузов. Кроме того, Калининград отрезан от старых энергетических связей с прибалтийской системой. А вдоль границ выросли новые противотанковые заграждения и линии обороны.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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