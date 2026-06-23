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Захарова обыграла украинку и вышла во второй раунд турнира в Истбурне - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Теннис
 
15:40 23.06.2026 (обновлено: 16:04 23.06.2026)
Захарова обыграла украинку и вышла во второй раунд турнира в Истбурне

Захарова вышла во второй круг турнира в Истбурне, обыграв украинку Стародубцеву

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Захарова вышла во второй раунд травяного теннисного турнира категории WTA 250 в Истбурне.
  • В первом матче Захарова обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова вышла во второй раунд травяного теннисного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составляет около 500 тысяч долларов.
В своем стартовом матче Захарова, занимающая 91-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), нанесла поражение 55-й ракетке мира украинке Юлии Стародубцевой со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Lexus Eastbourne Open
23 июня 2026 • начало в 13:10
Завершен
Юлия Стародубцева
1 : 24:66:33:6
Анастасия Захарова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором раунде 24-летняя россиянка встретится с немкой Татьяной Марией.
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ТеннисСпортИстбурнВеликобританияАнастасия ЗахароваТатьяна МарияЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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