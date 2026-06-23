Захарова обыграла украинку и вышла во второй раунд турнира в Истбурне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анастасия Захарова вышла во второй раунд травяного теннисного турнира категории WTA 250 в Истбурне.
- В первом матче Захарова обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова вышла во второй раунд травяного теннисного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составляет около 500 тысяч долларов.
В своем стартовом матче Захарова, занимающая 91-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), нанесла поражение 55-й ракетке мира украинке Юлии Стародубцевой со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.
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