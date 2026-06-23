Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова обратила внимание на двойные стандарты издания Politico, которое не опубликовало статью Сергея Лаврова, но публикует авторские колонки глав государств, правительств и министров стран Европейского союза.

Статья Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность» была отменена к публикации в июне в издании Politico Europe и в итоге опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, за последние пять лет в рубрике «Мнение» журнала Politico Europe были опубликованы авторские колонки 70 действующих глав государств, правительств и министров из более чем 30 стран.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на двойные стандарты издания Politico, которое не опубликовало статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но при этом спокойно публикует авторские колонки глав государств, правительств и министров стран Европейского союза.

Издание Politico Europe в последний момент отменило в июне публикацию статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность". Статья в итоге была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.

"Politico отказалось размещать статью Сергея Лаврова, посвященную этимологии украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. Отказало это издание не министру иностранных дел России, а содержанию. Статья находилась в редакции более суток и была возвращена с припиской - "публиковать не будем". Это вопиющий акт цензуры", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В центре ЕС находится информационная точка, которая выдает себя за радетелей европейских ценностей - демократии, свободы и благополучия - а на самом деле являет собой пример цензуры и оруэлловских диктаторских практик, подчеркнула она.

"А теперь давайте пристально посмотрим, благодаря чьему компетентному мнению через это издание формируют общественное мнение Европы, а лучше сказать - промывают европейцам мозги. За последние пять лет - в период с 2021-го по начало 2026 года - в рубрике "Мнение" (Opinion) в журнала Politico Europe были опубликованы авторские колонки 70 действующих глав государств, правительств и министров из более чем 30 стран", - обратила внимание дипломат.

Захарова отметила, что они выступили авторами или соавторами 66 статей, из которых были 13 написаны совместно двумя и более чиновниками, 35 публикаций принадлежат главам государств и правительств, 18 - министрам иностранных дел, 13 - прочим министрам.

"Чаще других площадку Politico.eu использовали представители Эстонии (7 статей), Украины (6), Греции (3), Литвы (4) и Британии (9 статей от 8 авторов). То есть на центральную часть Евросоюза свои мнения давали те, кто в ЕС без году неделя, никогда в нем не состояли или из него вообще вышли. С чем я Францию, Германию и Италию поздравляю", - заключила она.