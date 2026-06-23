На Сахалине задержали студента за помощь в хищении денег у пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту Южно-Сахалинска сотрудники полиции задержали студента из Уфы, который был завербован мошенниками для хищения денег у пенсионеров.

Молодой человек помог похитить у троих пожилых жителей Южно-Сахалинска порядка 6 миллионов рублей.

Студент был взят под стражу решением суда на время предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Студента из Уфы, завербованного мошенниками для хищения у пенсионеров 6 миллионов рублей, задержали сотрудники полиции в аэропорту Южно-Сахалинска, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

По ее информации, в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на время предварительного расследования решением суда он заключен под стражу.

"Молодой человек был завербован дистанционными мошенниками в качестве курьера и помог им похитить у троих пожилых жителей Южно-Сахалинска в общей сложности порядка 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, 19-летний студент прилетел на Сахалин по заданию куратора. Он забрал конверты у двух пенсионеров и передал деньги сообщникам в Москве, затем вернулся за деньгами третьей потерпевшей и отвез их во Владивосток.

Позже студент вновь прилетел в Южно-Сахалинск забрать еще 2 миллиона рублей у первой пенсионерки – 86-летней горожанки, которая уже отдала ему ранее 2,3 миллиона рублей.

« "Но на этот раз женщина передала ему муляж по указанию оперативников. Молодой человек забрал конверт и направился на рейс в Новосибирск, где его взяли сотрудники УМВД", - сообщает пресс-служба.