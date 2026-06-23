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На Сахалине задержали студента за помощь в хищении денег у пенсионеров - РИА Новости, 23.06.2026
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03:30 23.06.2026
На Сахалине задержали студента за помощь в хищении денег у пенсионеров

На Сахалине задержали студента за помощь в хищении шести миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Южно-Сахалинска сотрудники полиции задержали студента из Уфы, который был завербован мошенниками для хищения денег у пенсионеров.
  • Молодой человек помог похитить у троих пожилых жителей Южно-Сахалинска порядка 6 миллионов рублей.
  • Студент был взят под стражу решением суда на время предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Студента из Уфы, завербованного мошенниками для хищения у пенсионеров 6 миллионов рублей, задержали сотрудники полиции в аэропорту Южно-Сахалинска, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
По ее информации, в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на время предварительного расследования решением суда он заключен под стражу.
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"Молодой человек был завербован дистанционными мошенниками в качестве курьера и помог им похитить у троих пожилых жителей Южно-Сахалинска в общей сложности порядка 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, 19-летний студент прилетел на Сахалин по заданию куратора. Он забрал конверты у двух пенсионеров и передал деньги сообщникам в Москве, затем вернулся за деньгами третьей потерпевшей и отвез их во Владивосток.
Позже студент вновь прилетел в Южно-Сахалинск забрать еще 2 миллиона рублей у первой пенсионерки – 86-летней горожанки, которая уже отдала ему ранее 2,3 миллиона рублей.
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"Но на этот раз женщина передала ему муляж по указанию оперативников. Молодой человек забрал конверт и направился на рейс в Новосибирск, где его взяли сотрудники УМВД", - сообщает пресс-служба.
Молодого человека, отметили в ведомстве, аферисты завербовали через приложение для знакомств. Он общался с девушкой, которая предложила продолжить знакомство в мессенджере и отправила ему ссылку для контакта. После этого студенту позвонил неизвестный мужчина, сообщивший, что его личные данные попали на Украину, и это чревато уголовным делом и предложил сотрудничество.
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