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В Москве певец Юкавский после ссоры с женой прыгнул с моста - РИА Новости, 23.06.2026
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12:47 23.06.2026 (обновлено: 17:36 23.06.2026)
В Москве певец Юкавский после ссоры с женой прыгнул с моста

Певец Юкавский после ссоры прыгнул с моста в Москве, его увезли в психбольницу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГерман Юкавский
Герман Юкавский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Герман Юкавский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперный певец, заслуженный артист России Герман Юкавский прыгнул в реку с моста на Болотной набережной после скандала с супругой.
  • Юкавского доставили в психиатрическую клинику, он не пострадал.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский прыгнул с моста в Москву-реку после скандала с женой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, Юкавский прыгнул в реку с моста после скандала с супругой. В указанный момент он был пьян", — сказал собеседник агентства.
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Уточняется, что певец не пострадал. Его госпитализировали в психиатрическую больницу.
Как рассказали агентству в экстренных службах, на Болотной набережной спасатели извлекли из Водоотводного канала неадекватного мужчину и доставили его на спасательную станцию "Крымский мост".
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