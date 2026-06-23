В Москве певец Юкавский после ссоры с женой прыгнул с моста

Краткий пересказ от РИА ИИ Оперный певец, заслуженный артист России Герман Юкавский прыгнул в реку с моста на Болотной набережной после скандала с супругой.

Юкавского доставили в психиатрическую клинику, он не пострадал.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский прыгнул с моста в Москву-реку после скандала с женой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, Юкавский прыгнул в реку с моста после скандала с супругой. В указанный момент он был пьян", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что певец не пострадал. Его госпитализировали в психиатрическую больницу.