В Москве певец Юкавский после ссоры с женой прыгнул с моста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оперный певец, заслуженный артист России Герман Юкавский прыгнул в реку с моста на Болотной набережной после скандала с супругой.
- Юкавского доставили в психиатрическую клинику, он не пострадал.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский прыгнул с моста в Москву-реку после скандала с женой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, Юкавский прыгнул в реку с моста после скандала с супругой. В указанный момент он был пьян", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что певец не пострадал. Его госпитализировали в психиатрическую больницу.
Как рассказали агентству в экстренных службах, на Болотной набережной спасатели извлекли из Водоотводного канала неадекватного мужчину и доставили его на спасательную станцию "Крымский мост".