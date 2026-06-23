ЗАЭС готова к подаче напряжения по ЛЭП "Днепровская", заявили на станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ремонт линии электропередачи «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен.
- Напряжение по линии «Днепровская» пока не подано украинской стороной, несмотря на готовность системы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС готова к включению отремонтированной линии внешнего электроснабжения "Днепровская", напряжение украинской стороной пока не подано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен.
"Ремонтно-восстановительные мероприятия закончены вечером 21 июня. Все системы готовы. Пока напряжение не подано", - сказала Яшина.
Питание внешней линии электропередачи "Днепровская" осуществляется со стороны Украины.
Линия "Днепровская" 750 киловольт была отключена с 24 марта. Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП "Днепровская", он должен продлиться до 23 июня.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения
20 июня, 20:17