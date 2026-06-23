Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС готова к подаче напряжения по ЛЭП "Днепровская", заявили на станции - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 23.06.2026
ЗАЭС готова к подаче напряжения по ЛЭП "Днепровская", заявили на станции

Яшина: ЗАЭС готова к подаче напряжения по ЛЭП "Днепровская"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ремонт линии электропередачи «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен.
  • Напряжение по линии «Днепровская» пока не подано украинской стороной, несмотря на готовность системы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС готова к включению отремонтированной линии внешнего электроснабжения "Днепровская", напряжение украинской стороной пока не подано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Количество и агрессивность атак ВСУ на ЗАЭС резко выросли, заявил Лихачев
Вчера, 16:13
"Ремонтно-восстановительные мероприятия закончены вечером 21 июня. Все системы готовы. Пока напряжение не подано", - сказала Яшина.
Питание внешней линии электропередачи "Днепровская" осуществляется со стороны Украины.
Линия "Днепровская" 750 киловольт была отключена с 24 марта. Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП "Днепровская", он должен продлиться до 23 июня.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
ЗАЭС перешла на штатную схему электроснабжения
20 июня, 20:17
 
УкраинаДнепр (река)ЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала