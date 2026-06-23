ЗАЭС готова к подаче напряжения по ЛЭП "Днепровская", заявили на станции

Краткий пересказ от РИА ИИ Ремонт линии электропередачи «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен.

Напряжение по линии «Днепровская» пока не подано украинской стороной, несмотря на готовность системы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС готова к включению отремонтированной линии внешнего электроснабжения "Днепровская", напряжение украинской стороной пока не подано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"Ремонтно-восстановительные мероприятия закончены вечером 21 июня. Все системы готовы. Пока напряжение не подано", - сказала Яшина.

Питание внешней линии электропередачи "Днепровская" осуществляется со стороны Украины.

Линия "Днепровская" 750 киловольт была отключена с 24 марта. Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП "Днепровская", он должен продлиться до 23 июня.