Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтаве прогремел третий взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Третий взрыв прогремел в городе Полтава на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Во вторник телеканал уже дважды сообщал о взрывах в городе.
"В Полтаве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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