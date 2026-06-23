В Кривом Роге прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Днепропетровской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.
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