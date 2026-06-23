Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, передают местные СМИ.
- По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области действует воздушная тревога.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, передают местные СМИ.
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"Взрывы прозвучали в Харькове", — говорится в публикации телеканала "Общественное" в Telegram.
Незадолго до этого он сообщил о таком же инциденте в Николаеве.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области действует воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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22 июня 2022, 17:18