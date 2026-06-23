Эксперт по этикету назвала допустимую высоту каблуков на выпускной

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала, что оптимальная высота каблука для выпускниц во время официальной части выпускного и вручения аттестата — пять-семь сантиметров.

Классические шпильки и нарядные туфли можно надеть на вечернюю программу, которая начинается позже.

Соблюдение единого дресс-кода — это проявление уважения к учебному заведению, его традициям и педагогическому составу.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Оптимальная высота каблука для выпускниц во время официальной части выпускного и вручения аттестата – пять-семь сантиметров, классические шпильки и нарядные туфли можно надеть уже на вечернюю программу, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

В апреле в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что выпускные в школах пройдут 27 июня. Эксперт отметила, что этикет разграничивает уместность не только одежды, но и обуви в зависимости от времени суток и формата мероприятия.

"Во время официальной части и вручения аттестатов, которая традиционно проходит в дневное время, оптимальная высота каблука для девушек - это пять-семь сантиметров. Вечерняя программа, начинающаяся позже, уже открывает возможность для классических шпилек и нарядных туфель", - сказала Баранова

При этом, по ее словам, важно учитывать, что степень формальности обуви зависит и от цвета. Чем темнее и лаконичнее пара, тем строже выглядит образ, отметила эксперт.

Баранова подчеркнула, что это общие нормы и рекомендации, своего рода, базовые ориентиры.

"Если администрация конкретной школы просит придерживаться определенных локальных правил, особенно на этапе вручения аттестатов, к этому стоит прислушаться", - рекомендовала эксперт.