Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил отменить возрастной ценз для выплат семьям участников СВО - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 23.06.2026
Миронов предложил отменить возрастной ценз для выплат семьям участников СВО

Миронов призвал отменить возрастной ценз для выплат семьям участников СВО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил исключить возрастные ограничения для предоставления компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
  • Поправки в закон «О денежном довольствии военнослужащих» предусматривают отмену требования о достижении определенного возраста для супругов, родителей и фактических воспитателей погибшего военнослужащего.
  • Предлагается предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер Партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил исключить возрастные ограничения для предоставления компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
Поправки в закон "О денежном довольствии военнослужащих" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В ГД предложили расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО
19 апреля, 01:48
"Настоящий законопроект направлен на формирование единого перечня льгот и социальных гарантий участников СВО и членов их семей; вводит изменения, которые позволяют распространить поддержку государства на всех членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего вне зависимости от их возраста и способности к труду", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что поправки предусматривают исключение возрастных ограничений и трудоспособности для предоставления ежемесячной компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
"Законопроектом предусматривается отмена требования о достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин для супругов, родителей и фактических воспитателей – теперь они будут иметь право на выплату независимо от возраста и состояния здоровья", - сказал он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ГД предложили выплачивать пособия взрослым детям погибших участников СВО
10 декабря 2025, 03:48
Лидер партии пояснил, что также предлагается исключить из закона пункт о детях до 18 лет, студентах до 23 лет и предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.
По словам Миронова, потеря супруга или родителя не утрачивает своей тяжести в зависимости от возраста или трудоспособности члена семьи, и государство должно поддерживать всех, кто понес такую утрату, без ограничений.
"В этой связи необходимо сформировать единый перечень льгот, социальных гарантий и внести изменения в законодательство, которые позволят распространить поддержку государства на всех членов семьи погибшего военнослужащего вне зависимости от возраста, состояния здоровья и способности к труду", - подытожил он.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Лантратова помогла жене бойца СВО получить положенные выплаты
Вчера, 09:41
 
ОбществоСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала