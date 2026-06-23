Миронов предложил отменить возрастной ценз для выплат семьям участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил исключить возрастные ограничения для предоставления компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.

Поправки в закон «О денежном довольствии военнослужащих» предусматривают отмену требования о достижении определенного возраста для супругов, родителей и фактических воспитателей погибшего военнослужащего.

Предлагается предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер Партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил исключить возрастные ограничения для предоставления компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.

Поправки в закон "О денежном довольствии военнослужащих" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящий законопроект направлен на формирование единого перечня льгот и социальных гарантий участников СВО и членов их семей; вводит изменения, которые позволяют распространить поддержку государства на всех членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего вне зависимости от их возраста и способности к труду", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что поправки предусматривают исключение возрастных ограничений и трудоспособности для предоставления ежемесячной компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.

"Законопроектом предусматривается отмена требования о достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин для супругов, родителей и фактических воспитателей – теперь они будут иметь право на выплату независимо от возраста и состояния здоровья", - сказал он.

Лидер партии пояснил, что также предлагается исключить из закона пункт о детях до 18 лет, студентах до 23 лет и предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.

По словам Миронова, потеря супруга или родителя не утрачивает своей тяжести в зависимости от возраста или трудоспособности члена семьи, и государство должно поддерживать всех, кто понес такую утрату, без ограничений.