Миронов предложил отменить возрастной ценз для выплат семьям участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил исключить возрастные ограничения для предоставления компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
- Поправки в закон «О денежном довольствии военнослужащих» предусматривают отмену требования о достижении определенного возраста для супругов, родителей и фактических воспитателей погибшего военнослужащего.
- Предлагается предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер Партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил исключить возрастные ограничения для предоставления компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
Поправки в закон "О денежном довольствии военнослужащих" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящий законопроект направлен на формирование единого перечня льгот и социальных гарантий участников СВО и членов их семей; вводит изменения, которые позволяют распространить поддержку государства на всех членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего вне зависимости от их возраста и способности к труду", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что поправки предусматривают исключение возрастных ограничений и трудоспособности для предоставления ежемесячной компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
"Законопроектом предусматривается отмена требования о достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин для супругов, родителей и фактических воспитателей – теперь они будут иметь право на выплату независимо от возраста и состояния здоровья", - сказал он.
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Лидер партии пояснил, что также предлагается исключить из закона пункт о детях до 18 лет, студентах до 23 лет и предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.
По словам Миронова, потеря супруга или родителя не утрачивает своей тяжести в зависимости от возраста или трудоспособности члена семьи, и государство должно поддерживать всех, кто понес такую утрату, без ограничений.
"В этой связи необходимо сформировать единый перечень льгот, социальных гарантий и внести изменения в законодательство, которые позволят распространить поддержку государства на всех членов семьи погибшего военнослужащего вне зависимости от возраста, состояния здоровья и способности к труду", - подытожил он.