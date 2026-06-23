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Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму - РИА Новости, 23.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
16:36 23.06.2026

Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа съезде партии ЛДПР
На съезде партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На съезде партии ЛДПР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму.
  • Выборы депутатов Госдумы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР.
"Всего в списках 15 участников СВО", - говорится в сообщении.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
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Выборы в Государственную думуПолитикаМосковская область (Подмосковье)Госдума РФЛДПР
 
 
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