Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму.
- Выборы депутатов Госдумы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР.
"Всего в списках 15 участников СВО", - говорится в сообщении.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.