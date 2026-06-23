Краткий пересказ от РИА ИИ Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Пятнадцать участников СВО стали кандидатами от ЛДПР на выборы в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР

"Всего в списках 15 участников СВО", - говорится в сообщении.