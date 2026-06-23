ВОЗ назвала текущую вспышку Эболы в ДРК самой масштабной в истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Текущая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго является самой масштабной в истории с учетом числа подтвержденных случаев заболевания за первый месяц.

Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 267, случаи заражения подтверждены у 1048 человек, при этом уровень летальности превышает 25%.

ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий.

ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Текущая вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго является самой масштабной в истории с учетом числа подтвержденных случаев заболевания за первый месяц, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во вторник власти ДРК сообщили, что число умерших от лихорадки Эбола в стране достигло 267, случаи заражения вирусом подтверждены у 1048 человек. Уровень летальности на данный момент превышает 25%.

"Эпидемия продолжает распространяться… Это самое большое количество подтвержденных случаев за первый месяц эпидемии лихорадки Эбола в ДРК", - сообщил на брифинге в Женеве директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд.

По его словам, в стране необходимо расширить масштабы эпиднадзора, в том числе в районах, где пока еще не регистрируются случаи заболевания.

Он также отметил, что на данный момент уже 84% мест в больницах заняты.

"Необходимо обеспечить, чтобы эпидемия Эболы не нарушила работу всей системы здравоохранения ДРК, предоставлять медицинскую помощь не только при Эболе, улучшать работу медицинских центров, обеспечивая их водоснабжением и электроснабжением для всех, а также защищая их от вспышек Эболы", - сказал он.