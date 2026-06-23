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ВОЗ назвала текущую вспышку Эболы в ДРК самой масштабной в истории - РИА Новости, 23.06.2026
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18:02 23.06.2026
ВОЗ назвала текущую вспышку Эболы в ДРК самой масштабной в истории

ВОЗ: текущая вспышка Эболы в ДРК является самой масштабной в истории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Текущая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго является самой масштабной в истории с учетом числа подтвержденных случаев заболевания за первый месяц.
  • Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 267, случаи заражения подтверждены у 1048 человек, при этом уровень летальности превышает 25%.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий.
ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Текущая вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго является самой масштабной в истории с учетом числа подтвержденных случаев заболевания за первый месяц, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Во вторник власти ДРК сообщили, что число умерших от лихорадки Эбола в стране достигло 267, случаи заражения вирусом подтверждены у 1048 человек. Уровень летальности на данный момент превышает 25%.
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"Эпидемия продолжает распространяться… Это самое большое количество подтвержденных случаев за первый месяц эпидемии лихорадки Эбола в ДРК", - сообщил на брифинге в Женеве директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд.
По его словам, в стране необходимо расширить масштабы эпиднадзора, в том числе в районах, где пока еще не регистрируются случаи заболевания.
Он также отметил, что на данный момент уже 84% мест в больницах заняты.
"Необходимо обеспечить, чтобы эпидемия Эболы не нарушила работу всей системы здравоохранения ДРК, предоставлять медицинскую помощь не только при Эболе, улучшать работу медицинских центров, обеспечивая их водоснабжением и электроснабжением для всех, а также защищая их от вспышек Эболы", - сказал он.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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Здоровье - ОбществоДемократическая Республика КонгоЖенева (город)УгандаВОЗРаспространение лихорадки ЭболаВ мире
 
 
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