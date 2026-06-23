В Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене угрозы удара БПЛА в Воронеже, она длилась 18 минут.

Угроза удара БПЛА была объявлена в 15.57 мск. Она длилась 18 минут, ее отменили в 16.15 мск.