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В Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.06.2026
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16:24 23.06.2026
В Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА

В Воронеже отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угроза удара БПЛА в Воронеже была объявлена в 15:57 мск и длилась 18 минут.
  • Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене угрозы удара БПЛА в Воронеже.
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене угрозы удара БПЛА в Воронеже, она длилась 18 минут.
Угроза удара БПЛА была объявлена в 15.57 мск. Она длилась 18 минут, ее отменили в 16.15 мск.
"Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже!" — сообщил Гусев в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ВоронежАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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