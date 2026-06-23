В Кремле заявили об истощении американских военных запасов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт в Персидском заливе и продажа оружия для Украины истощили военные запасы США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конфликт в Персидском заливе и продажа оружия для Украины истощили собственные военные запасы США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
"Были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого США продолжают в значительных количествах продавать вооружение для Украины, это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены", - сказал Песков журналистам, комментируя планы по переоборудованию американских автоконцернов.