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В Кремле заявили об истощении американских военных запасов - РИА Новости, 23.06.2026
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12:48 23.06.2026
В Кремле заявили об истощении американских военных запасов

Песков: конфликты в Персидском заливе и на Украине истощили военные запасы США

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт в Персидском заливе и продажа оружия для Украины истощили военные запасы США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конфликт в Персидском заливе и продажа оружия для Украины истощили собственные военные запасы США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
"Были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого США продолжают в значительных количествах продавать вооружение для Украины, это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены", - сказал Песков журналистам, комментируя планы по переоборудованию американских автоконцернов.
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В миреСШАПерсидский заливУкраинаДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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