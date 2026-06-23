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В Таиланде ищут россиянина, который мог попасть в рабство в Мьянме - РИА Новости, 23.06.2026
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19:08 23.06.2026
В Таиланде ищут россиянина, который мог попасть в рабство в Мьянме

В Таиланде волонтеры ищут россиянина, который мог попасть в рабство в Мьянме

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры в Таиланде разыскивают 21-летнего россиянина Сергея Брешенкова, который мог попасть в рабство в Мьянме.
  • Молодой человек прилетел на остров 17 апреля и с тех пор не выходил на связь.
  • Родители обратились в полицию России и Генконсульство Пхукета, а в Таиланде поисками занимаются волонтеры.
БАНГКОК, 23 июн - РИА Новости. Волонтеры в Таиланде разыскивают 21-летнего россиянина, полагая, что он мог попасть в рабство в Мьянме, сообщила РИА Новости лидер российских волонтеров Светлана Шерстобоева.
"Сергей Брешенков, 21 год, 17 апреля прилетел на остров и больше не вышел на связь", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, молодой человек недавно окончил институт и искал высокооплачиваемую работу, чтобы оплатить учебу своей девушки.
"По всей видимости, парень искал высокую зарплату и попался на черных агентов скам-центра. В воскресенье девушке пришла смс: "Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я", - рассказала волонтер.
Деньги на билет в Таиланд молодой человек взял у матери, при этом он трижды переносил дату вылета, добавила она.
"Родители подали заявление в полицию РФ, обратились в Генконсульство Пхукета, в Таиланде поисками занимаемся мы", - отметила Шерстобоева.
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СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями о высокооплачиваемой работе, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
Посольство РФ в Мьянме сообщало, что 20 апреля гражданка России была освобождена из скам-центра. Операция по освобождению прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур.
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