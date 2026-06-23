В Таиланде ищут россиянина, который мог попасть в рабство в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ Волонтеры в Таиланде разыскивают 21-летнего россиянина Сергея Брешенкова, который мог попасть в рабство в Мьянме.

Молодой человек прилетел на остров 17 апреля и с тех пор не выходил на связь.

Родители обратились в полицию России и Генконсульство Пхукета, а в Таиланде поисками занимаются волонтеры.

БАНГКОК, 23 июн - РИА Новости. Волонтеры в Таиланде разыскивают 21-летнего россиянина, полагая, что он мог попасть в рабство в Мьянме, сообщила РИА Новости лидер российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

"Сергей Брешенков, 21 год, 17 апреля прилетел на остров и больше не вышел на связь", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, молодой человек недавно окончил институт и искал высокооплачиваемую работу, чтобы оплатить учебу своей девушки.

"По всей видимости, парень искал высокую зарплату и попался на черных агентов скам-центра. В воскресенье девушке пришла смс: "Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я", - рассказала волонтер.

Деньги на билет в Таиланд молодой человек взял у матери, при этом он трижды переносил дату вылета, добавила она.

"Родители подали заявление в полицию РФ , обратились в Генконсульство Пхукета, в Таиланде поисками занимаемся мы", - отметила Шерстобоева.

СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями о высокооплачиваемой работе, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.