АНО "Общественный капитал" поддержала День корпоративного волонтерства

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Общественный капитал" поддержала Всероссийскую акцию "День корпоративного волонтерства", призванную вовлечь как можно больше компаний в эту сферу, сообщает пресс-служба организации.

Организаторы акции – платформа "Добро.рф", Национальный совет по корпоративному волонтерству и Торгово- промышленная палата РФ. Акция пройдет с 1 по 17 июля.

"Корпоративное волонтерство перестанет быть эпизодической акцией и станет частью корпоративной культуры. В России добровольческой деятельности уделяется особое внимание на государственном уровне, поэтому Стандарт общественного капитала бизнеса включает отдельные показатели, оценивающие вклад компаний в развитие волонтерства, количество вовлеченных сотрудников и объем инвестиций в социальные инициативы", – отметила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Организаторы акции берут на себя всю подготовку: подбирают проверенные НКО в городах присутствия компании, готовят методики и сценарии добрых дел, помогают выстроить партнерства и оформить участие. Компании также могут заявить и провести собственные мероприятия.

Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев, корпоративное волонтерство уже стало значимым экономическим фактором:

"За два года вклад корпоративного волонтерства в экономику страны вырос почти вдвое — с 293 до 409 миллиардов рублей по оценке Национального совета по корпоративному волонтерству. Эта оценка рассчитана по методике министерства экономического развития — через среднюю годовую зарплату социальных работников — и отражает труд корпоративных волонтеров по благоустройству территорий, заботе об экологии, помощи приютам для животных и социальным учреждениям", - отметил он.

Метелев добавил, что при этом сам бизнес только выигрывает: идейные сотрудники работают с большей отдачей и на 87% реже увольняются.

"Акция проводится в развитие закона, закрепившего поддержку корпоративного волонтерства и благотворительности в Трудовом кодексе, и позволит вовлечь в добровольчество и общественно полезную деятельность более широкие слои экономически активного населения — взрослых и работающих россиян, у которых есть желание поучаствовать в чем-то полезном, но обычно на это не хватает времени", - резюмировал Метелев.