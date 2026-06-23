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Спиридонов назвал "стебом" информацию в СМИ об угрозах в адрес жены - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
13:59 23.06.2026 (обновлено: 14:00 23.06.2026)
Спиридонов назвал "стебом" информацию в СМИ об угрозах в адрес жены

Волейболист Спиридонов назвал "стебом" информацию в СМИ об угрозах в адрес жены

© Фото : соцсети Алексея СпиридоноваИгрок ВК "Урал" Алексей Спиридонов
Игрок ВК Урал Алексей Спиридонов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : соцсети Алексея Спиридонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что не угрожал своей жене.
  • Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал об угрозах Спиридонова в адрес жены перед заседанием суда по бракоразводному процессу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил РИА Новости, что не угрожал своей жене, вопреки сообщениям в СМИ.
Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщил, что Спиридонов угрожал своей жене в преддверии заседания в суде по бракоразводному процессу.
"Это был стеб", - сказал Спиридонов.
Спиридонову 37 лет. В июле 2020 года российский доигровщик подписал контракт с катарским "Аль-Ахли". В 2023 году перешел в "Аль-Джазиру" (Абу-Даби), но затем вернулся в Катар, став игроком "Аль-Араби", с которым выиграл чемпионат и Кубок Катара. В 2024 году перешел в "Эр-Райян", с которым тоже завоевал чемпионство. В России Спиридонов в составе казанского "Зенита" дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды выигрывал Кубок России. Вместе со сборной России волейболист побеждал на чемпионате Европы и дважды выигрывал Мировую лигу.
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