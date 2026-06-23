Спиридонов назвал "стебом" информацию в СМИ об угрозах в адрес жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что не угрожал своей жене.
- Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал об угрозах Спиридонова в адрес жены перед заседанием суда по бракоразводному процессу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил РИА Новости, что не угрожал своей жене, вопреки сообщениям в СМИ.
Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщил, что Спиридонов угрожал своей жене в преддверии заседания в суде по бракоразводному процессу.
"Это был стеб", - сказал Спиридонов.
Спиридонову 37 лет. В июле 2020 года российский доигровщик подписал контракт с катарским "Аль-Ахли". В 2023 году перешел в "Аль-Джазиру" (Абу-Даби), но затем вернулся в Катар, став игроком "Аль-Араби", с которым выиграл чемпионат и Кубок Катара. В 2024 году перешел в "Эр-Райян", с которым тоже завоевал чемпионство. В России Спиридонов в составе казанского "Зенита" дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды выигрывал Кубок России. Вместе со сборной России волейболист побеждал на чемпионате Европы и дважды выигрывал Мировую лигу.